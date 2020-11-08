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الكاظمي يشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع السعودية

منذ 22 دقيقة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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اكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بيان، على أهمية تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان “استقبل الكاظمي أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين”.

وأكد الكاظمي على “أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين”.

وأشار الكاظمي إلى أن “الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، وأن حكومته تسعى إلى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق”.

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