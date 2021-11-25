الكاظمي يعلق على احتجاجات السليمانية

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى تعزيز السلم الاجتماعي، وذلك في أول تعليق له على الأحداث و موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وكتب الكاظمي عبر “تويتر”، “الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفا مسؤولا من الجميع؛ لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور”.

وأضاف، “التظاهرات السلمية حق مكفول دستوريا، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان”.

الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع؛ لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور.

التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 24, 2021

وشهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها.