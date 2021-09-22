الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكاظمي يعلن إنجاز متطلبات الانتخابات.. ويحذر

22 - سبتمبر - 2021
مصطفى الكاظمي

مصطفى الكاظمي

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إنجاز متطلبات العملية الانتخابية، فيما حذر من محاولة شراء أصوات الناخبين.

قال في بيان صحفي: “كلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات، سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا. أنجزنا بنحو تام جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنيا، ولوجستيا، وماليا، ولا يفصل بيننا وبين إجرائها إلا الوقت”.

وأضاف: “اطلعنا اليوم على إجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع، التي كانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس. سوف نخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة”.

وتابع الكاظمي: “لن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر، وأحث الجميع على الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد آذت عراقنا الحبيب”.

وحذر رئيس الحكومة العراقية من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن “إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماما، ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر المقبل وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

لاجئون من أوكرانيا - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عدد الأوكرانيين المتدفقين الى أوروبا يعود الى مستويات ما قبل الحرب
وزيرة خارجية بريطانيا "ليز تراس"
تراس تعد بالانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا
علم تركيا
حاولت اغتيال اسرائيليين.. الكشف عن تفاصيل وصور جديدة عن "الخلية الإيرانية" في تركيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!