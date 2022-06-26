الكاظمي يلتقي رئيسي لإحياء المحادثات مع السعودية.. ماذا في التفاصيل؟

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من طهران الأحد الواقع في 26 حزيران أن العراق وإيران اتفقتا على السعي من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بعد يوم من زيارته السعودية في محاولة لإحياء المحادثات بين الخصمين الإقليميين لتهدئة توتر مستمر منذ سنوات.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنهما اتفقا “على التهدئة في المنطقة” والعمل معا لإحلال الاستقرار والهدوء فيها.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إن “استئناف المحادثات بين طهران والرياض سيُناقش خلال زيارة الكاظمي لإيران”.

وقال رئيسي: “الحوار مع المسؤولين في المنطقة يمكن أن يحل المشكلات” دون أن يذكر أي تفاصيل.

وعُقدت الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية في نيسان بعد قيام إيران بتعليق المفاوضات في آذار من دون إبداء أسباب، لكن الإجراء جاء بعد قيام السعودية بتنفيذ الإعدام في 81 رجلا، في أكبر تنفيذ جماعي للعقوبة منذ عقود. وادانت طهران تنفيذ أحكام الإعدام الذي قال نشطاء إنه شمل 41 شيعيا.

وأجرى الكاظمي محادثات أمس السبت مع ولي عهد السعودية، الحاكم الفعلي للمملكة، الأمير محمد بن سلمان في جدة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحادثات شملت العلاقات بين البلدين وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

وتأتي زيارة الكاظمي لطهران بينما من المتوقع كسر الجمود المستمر منذ شهور في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.