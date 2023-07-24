الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكاميرون.. ارتفاع ضحايا انهيار مبنى إلى 34

منذ 38 دقيقة
انهيار مبنى بالكاميرون

انهيار مبنى بالكاميرون

A A A
طباعة المقال

قالت وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية في الكاميرون، الاثنين، إن عدد الضحايا جراء انهيار مبنى في دوالا، العاصمة التجارية للبلاد، ارتفع إلى 34 قتيلا بعد أن أشارت تقديرات سابقة إلى 12 فقط.

وانهار المبنى المكون من أربعة طوابق أمس الأحد، مما أدى إلى تدمير بناية مجاورة وإصابة العشرات.

وأضافت الوزيرة سيليستين كيتشا كورتيس “من المؤسف أن المبنى المعني أُقيم بدون تصريح بناء”. وذكرت أنه تم فتح تحقيق.

وصرحت بأن جهود الإنقاذ مستمرة اليوم الاثنين للتأكد من عدم وجود أي أشخاص تحت الأنقاض رغم صعوبة الوصول إليهم.

ولم يتضح بعد عدد من كانوا في المبنى وقت انهياره. وقال سكان إن المبنى كان في حالة يرثى لها إذ كانت تظهر منه أسياخ حديدية يعلوها الصدأ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع طفيف
حرائق الغابات في الجزائر
ارتفاع قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 25
الدمار في مخيم جنين
أونروا تطلق نداء لجمع 23 مليون دولار لدعم مخيم جنين

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
الذرة- تعبيرية
للنساء.. فوائد "خارقة" لشعر الذرة
أوميغا 3 من العناصر الضرورية لبناء جسم الإنسان
فوائد مذهلة لـ "أوميغا 3" للحفاظ على صحة الرئتين