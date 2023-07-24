الكاميرون.. ارتفاع ضحايا انهيار مبنى إلى 34

قالت وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية في الكاميرون، الاثنين، إن عدد الضحايا جراء انهيار مبنى في دوالا، العاصمة التجارية للبلاد، ارتفع إلى 34 قتيلا بعد أن أشارت تقديرات سابقة إلى 12 فقط.

وانهار المبنى المكون من أربعة طوابق أمس الأحد، مما أدى إلى تدمير بناية مجاورة وإصابة العشرات.

وأضافت الوزيرة سيليستين كيتشا كورتيس “من المؤسف أن المبنى المعني أُقيم بدون تصريح بناء”. وذكرت أنه تم فتح تحقيق.

وصرحت بأن جهود الإنقاذ مستمرة اليوم الاثنين للتأكد من عدم وجود أي أشخاص تحت الأنقاض رغم صعوبة الوصول إليهم.

ولم يتضح بعد عدد من كانوا في المبنى وقت انهياره. وقال سكان إن المبنى كان في حالة يرثى لها إذ كانت تظهر منه أسياخ حديدية يعلوها الصدأ.