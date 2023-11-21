الكاميرون.. مسلحون يقتلون تسعة أشخاص في هجوم على سوق غرب البلاد

قال مسؤول محلي إن مسلحين قتلوا تسعة أشخاص وأصابوا آخرين في هجوم على سوق يقام أسبوعيا في بلدة بامينيام بغرب الكاميرون في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء 21\11\2023.

ووقع الهجوم في منطقة بامبوتوس وهي منطقة ناطقة بالفرنسية بالقرب من المنطقة التي يقاتل فيها انفصاليون مسلحون لإقامة دولة مستقلة ناطقة باللغة الإنجليزية تسمى أمبازونيا منذ عام 2017.

وقال ديفيد دادور ديبانجو، وهو مسؤول حكومي محلي “شهدنا للتو سقوط تسعة قتلى لأن بعض الناس لديهم شكاوى لا معنى لها. هذا شيء مؤسف”.

ولم تعلن أي من الجماعات الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم.

وتزايدت الهجمات على المناطق الناطقة بالفرنسية في العامين الماضيين حيث كثّف المتمردون جهودهم لإقامة دولة انفصالية.

وتعود جذور الصراع طويل الأمد إلى ما ينظر إليه على أنه تهميش للمجتمع الكاميروني الناطق باللغة الإنجليزية من قبل الحكومة التي تقودها الأغلبية الناطقة بالفرنسية.

وأدى القتال إلى مصرع أكثر من 6000 شخص وتشريد ما يقرب من مليون، وارتُكبت فظائع من الجانبين.