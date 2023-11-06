الكاميرون.. مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم مسلح

أفاد مسؤول محلي حكومي أن مسلحين أطلقوا النار في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، على سكان أثناء نومهم في بلدة تقع غرب الكاميرون ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وقال سكان إنهم يشتبهون في أن الهجوم كان يهدف إلى تعطيل الاحتفالات بالذكرى 41 لتولي بول بيا منصب رئيس الكاميرون والتي كان من المقرر أن تقام في مامفي ومراكز حضرية أخرى اليوم الاثنين.

وقال فيانج ميكالا الرئيس الإداري لمنطقة مانيو المجاورة لبلدة مامفي إن المعتدين نفذوا الهجوم قبل الفجر وأشعلوا النيران في المنازل في مامفي التي تقع في منطقة بجنوب غرب الكاميرون على بعد أقل من 50 كيلومترا من الحدود مع نيجيريا.

وقال ميكالا لرويترز إن سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى وإن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة. وأضاف أن “الوضع تحت السيطرة ويجب ألا يشعر السكان بالذعر”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقاتل انفصاليون في مناطق الأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون منذ عام 2017 من أجل إقامة دولة مستقلة تسمى أمبازونيا.

ونفذت جماعات مسلحة هجمات وعمليات خطف وقتل في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من الدولة الأفريقية الناطقة بالفرنسية.