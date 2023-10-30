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الكرملين: أحداث مطار محج قلعة في داغستان ناتجة عن "مؤثر خارجي" v

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2023 1:43 مساءً
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

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قال الكرملين (الاثنين 30-10-2023) إن اقتحام حشد مناهض لإسرائيل لمطار في داغستان أمس الأحد كان نتيجة “مؤثر خارجي”.

وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “أصحاب النوايا السيئة” استخدموا صور المعاناة التي شوهدت على نطاق واسع في قطاع غزة لإثارة الناس في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة شمال القوقاز.

ولم يحدد بيسكوف من يعتقد الكرملين أنه وراء العنف أو الهدف من ذلك.

وقالت وزارة الداخلية الروسية اليوم الاثنين إن 60 شخصا ألقي القبض عليهم بعد أن اقتحم مئات المحتجين المناهضين لإسرائيل المطار في محج قلعة أمس الأحد بعد وقت قصير من وصول طائرة من إسرائيل.

وأوضحت وكالة الإعلام الروسية أنه تم التعرف على هوية 150 من أبرز المحتجين، مضيفة أن تسعة من أفراد الشرطة أصيبوا في الواقعة اثنان منهم يعالجان في المستشفى.

واقتحم المحتجون المطار أمس الأحد أثناء وصول طائرة قادمة من إسرائيل، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين.

    المصدر :
  • رويترز

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