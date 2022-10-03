الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: أمريكا رفعت أسعار الغاز عقب حوادث تسرب نورد ستريم

منذ ساعة واحدة
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الإثنين، إن الولايات المتحدة رفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال ومبيعاته عقب حوادث تسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم.

واكتُشفت إجمالا أربع حالات تسرب غاز في الشهر الماضي في خطّي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في بحر البلطيق قبالة ساحلي الدنمرك والسويد. ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وحلفائها في تفجير خطّي الأنابيب، وهو اتهام نفاه البيت الأبيض.

وقال بيسكوف “يوجد طرف، أو طرف من شأنه، في ظل تعطل خطوط أنابيب الغاز هذه، أن يستطيع بيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال بسعر أعلى. وهذا الطرف معروف، إنها الولايات المتحدة”.

ولم يذكر بيسكوف الطرف الذي يعتقد الكرملين أنه المتسبب في حوادث التسرب. لكنه قال “توجد أيضا دول تمتلك القدرات التقنية العسكرية لتنفيذ هذه الأعمال التخريبية”.

وفي نظر الكرملين، لن يكون في مصلحة الدول الأوروبية بصفتها جهات شراء الغاز، وروسيا بصفتها جهة بيعه تعطل البنية التحتية للغاز.

وقال مسؤول روسي كبير أمس الأحد إنه كان من الممكن تقنيا إصلاح خطّي أنابيب غاز نورد ستريم، ولكن بيسكوف قال اليوم الإثنين إنهم في حاجة إلى إجراء تقييمات في قاع البحر أولا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قارب مهاجرين
انتشال 4 جثث من قارب قبالة جزر الكناري الإسبانية
أوبك
أوبك+ تبحث أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ أزمة الجائحة
عناصر من حركة الشباب الصومالية
مقتل أحد مؤسسي حركة الشباب الصومالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
المقدم ربيع فقيه
قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!