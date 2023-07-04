الكرملين: أمريكا لها "صلات محددة" بمراسل وول ستريت المحتجز

قالت روسيا، الثلاثاء، إن هناك “صلات محددة” بين الولايات المتحدة وقضية مراسل وول ستريت جورنال المحتجز في موسكو إيفان جيرشكوفيتش لكنها لا تريد كشفها علنا.

جاءت تصريحات الكرملين بعد يوم من السماح للسفيرة الأمريكية لين تريسي بزيارة جيرشكوفيتش في سجن بموسكو للمرة الثانية فقط. وبعدها بساعات قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن موظفيها زاروا فلاديمير دوناييف وهو مواطن روسي محتجز في أوهايو على ذمة المحاكمة باتهامات تتعلق بجرائم إلكترونية.

ولدى سؤال خلال إفادته الصحفية اليومية إذا كان تزامن الزيارتين يشير لوجود عملية تفاوض، أجاب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “قلنا إن هناك صلات محددة تتعلق بهذا الشأن لكننا لا نريد إعلانها، يجب متابعتها واستكمالها في صمت تام”.

وأضاف “بالنسبة للحق القانوني في الحصول على استشارات قانونية، فهذا الحق بالطبع يجب أن يكون مكفولا من الجانبين”.

وتتهم روسيا جيرشكوفيتش بالتجسس، وهو ما ينفيه.

ووافقت روسيا فيما سبق على مبادلة رفيعة المستوى للسجناء مع الولايات المتحدة كانت أقربها في العام الماضي عندما تم مبادلة لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر التي احتجزتها روسيا بتهمة مخدرات بمهرب أسلحة روسي مدان في الولايات المتحدة.