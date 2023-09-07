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الكرملين: أمريكا مسؤولة عن تبعات تزويد أوكرانيا بقذائف يورانيوم منضب

منذ 13 دقيقة
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

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قال الكرملين، الخميس، إن الولايات المتحدة ستكون هي المسؤولة عن التبعات “المأساوية للغاية” لقرارها تزويد أوكرانيا بذخائر يورانيوم منضب.

وهناك مخاطر صحية بالغة من استنشاق أو ابتلاع غبار اليورانيوم المنضب تشمل الإصابة بالسرطان وخلل وظائف الكلى.

وتقول جهات معارضة لمثل تلك الأسلحة مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم إن الغبار الناتج عنها يمكن استنشاقه أما الذخائر التي لا تصيب هدفها منها فمن الممكن أن تسمم المياه الجوفية والتربة.

وترى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن اليورانيوم المنضب يستخدم بشكل فعال في الذخيرة لأن كثافته البالغة تعطي المقذوفات القدرة على اختراق الدروع بسهولة مما يمكن من تدمير الدبابات الحديثة.

وذكرت بريطانيا في إرشادات عامة أن استنشاق ما يكفي من غبار اليورانيوم المنضب للتسبب في إصابة سيكون أمرا صعبا.

    المصدر :
  • رويترز

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