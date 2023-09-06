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الكرملين: أمريكا مستعدة لتمويل الحرب "حتى آخر أوكراني"!

منذ ساعة واحدة
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

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قال الكرملين إن من الواضح أن واشنطن تعتزم مواصلة تمويل المجهود الحربي في أوكرانيا “حتى آخر أوكراني”، جاء ذلك ردا على سؤال عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكييف اليوم الأربعاء.

وفي بادرة دعم وصل بلينكن إلى كييف في وقت سابق اليوم مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب ملموسة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين “نسمع تصريحات متكررة مفادها أنهم (الأمريكيون) يعتزمون مواصلة مساعدة كييف مهما طال الأمر”.

وأضاف “بعبارة أخرى، سيواصلون دعم أوكرانيا في ظل حالة الحرب (وسيواصلون) شن الحرب حتى آخر أوكراني، ولن يدخروا أي أموال في سبيل ذلك. هذا تصورنا ومبلغ علمنا. لن يؤثر ذلك على مسار العملية العسكرية الخاصة”.

    المصدر :
  • رويترز

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