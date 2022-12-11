الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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الكرملين: أوروبا تحول اعتمادها على الغاز من روسيا إلى أمريكا

منذ ساعة واحدة
أزمة الغاز تثير قلق أوروبا

أزمة الغاز تثير قلق أوروبا

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، الأحد، إن أوروبا تتحول ببساطة من الاعتماد على الغاز الروسي إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات طارئة أمس السبت في محاولة للتوصل إلى اتفاق على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في اجتماع وزراء الطاقة يوم 13 ديسمبر كانون الأول لكن الدول لا تزال منقسمة بشأن هذه المسألة.

ووصف بيسكوف الرغبة الأوروبية في وقف اعتماد القارة على الغاز الروسي بأنها “عبثية” و”جنونية”.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله للتلفزيون الرسمي “تحولوا من اعتمادهم على روسيا إلى اعتمادهم على أمريكا في الغاز الطبيعي المسال”، مشيرا إلى أنه نفس الاعتماد لكن “بقدر أقل من التبادلية”.

وأضاف “والآن عندما يخسر الأوروبيون مليارات اليورو كل يوم، تجني واشنطن هذه المليارات من الدولارات بالفعل”.

    المصدر :
  • رويترز

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