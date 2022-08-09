الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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الكرملين: أوروبا عليها اتخاذ قرار بخصوص سداد فواتير "نزوات" زيلينسكي

منذ 4 دقائق
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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استنكر الكرملين ،الثلاثاء، دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفرض حظر على سفر جميع الروس ووصفها بأنها مستفزة، قائلا إن أوروبا عليها في نهاية المطاف اتخاذ قرار بخصوص ما إن كانت ترغب في سداد فواتير “نزوات” زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا مجال لعزل الروس عن بقية العالم.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد دعا الإثنين أوروبا إلى الرد على “حرب الغاز” التي تشنها روسيا، عبر تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو “اليوم سمعنا تهديدات جديدة على صعيد إمداد أوروبا بالغاز (…) إنها حرب غاز مفتوحة تشنها روسيا ضد أوروبا الموحدة”، في إشارة إلى إعلان “غازبروم” عن خفض جديد لشحنات الغاز نحو أوروبا.

وتابع “لذا عليكم أن تردوا. لا تفكروا في كيفية إعادة توربين، بل شددوا العقوبات”.

استئناف تصدير الحبوب

وتوقعت أوكرانيا الإثنين استئناف تصدير الحبوب “هذا الأسبوع”، للمرة الأولى منذ بدء الحرب عملاً بالاتفاق الموقع مع موسكو، فيما أعلنت الأخيرة خفضاً حاداً في شحنات الغاز إلى أوروبا.

وأفادت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للغاز الإثنين أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم” إلى 33 مليون متر مكعب يومياً اعتباراً من الأربعاء، مشيرةً إلى ضرورة صيانة توربين.

    المصدر :
  • رويترز

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