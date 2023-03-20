الكرملين: إنشاء مركز للغاز في تركيا مشروع معقد

قال الكرملين اليوم الاثنين إن العمل لإنشاء مركز للغاز في تركيا مشروع معقد سيتطلب وقتا لقطف ثماره.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مركز الغاز التركي العام الماضي في ظل تحول الدول الأوروبية إلى خفض واردتها من الغاز الروسي كثيرا ردا على تصرفات الجيش الروسي في أوكرانيا.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة للمشروع غير واضحة.

وسبق ذلك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن فيه البدء في اتخاذ خطوات تؤهل تركيا لأن تكون مركزا عالميا للغاز الطبيعي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح على نظيره التركي رجب طيب إردوغان، أن تنشئ موسكو مركزاً للغاز في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، في وقت تراجعت الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات وتسرب الغاز في خطي أنابيب السيل الشمالي (نورد ستريم).

وجاء اقتراح بوتين بإنشاء مركز للغاز في تركيا، بينما كان الاتحاد الأوروبي يدرس تحديد سقف لأسعار الغاز في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، بالإضافة إلى حدوث تسرب ضخم للغاز في 4 مواقع من خطي الأنابيب “نورد ستريم 1 و2” اللذين يربطان روسيا بألمانيا، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، نتيجة انفجارات تحت الماء، حسبما أفادت دول عدة.

وأوضح إردوغان، أنه سيتم إنشاء المركز الدولي للغاز في أقرب وقت ممكن، وأن أنسب مكان له هو الجزء الأوروبي من البلاد… «لدينا في منطقة تراقيا مركز وطني لتوزيع الغاز الآن سيصبح مركزاً عالمياً».