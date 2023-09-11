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الكرملين: اجتماع بوتين وزعيم كوريا الشمالية هما ضمن زيارة شاملة

منذ 13 دقيقة
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون

فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون

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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن رحلة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لروسيا واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هما ضمن زيارة شاملة يقوم بها كيم لروسيا.

وقال مصدر في كوريا الجنوبية إن كيم متجه إلى روسيا على متن قطار خاص بعد أن أكدت بيونجيانج وموسكو الاثنين القمة مع بوتين.

يأتي ذلك في ظل عزلة متزايدة لروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بيسكوف “ستعقد محادثات بين الوفدين. وبعدها إذا اقتضت الحاجة سيواصل الزعيمان تواصلهما بشكل ثنائي بمفردهما”.

وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي للمحادثات سيكون العلاقات الثنائية وقال “سنستمر في توطيد أواصر صداقتنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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