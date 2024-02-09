الكرملين: التغييرات في الجيش الأوكراني لن تؤثر على نتيجة الصراع

قال الكرملين الجمعة إنه يعتقد أن تغيير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية لن يؤثر على نتيجة ما تسميه روسيا “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس 8\2\2024 تعيين الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة بدلا من الجنرال فاليري زالوجني.

هذا وقالت أوكرانيا الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، إنها أسقطت 10 مسيرات روسية من أصل 16.

وقال الجيش الأوكراني الجمعة إن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، ودمرت الدفاعات الجوية عشرا منها. بحسب وكالة رويترز.

وقالت السلطات المدنية الأوكرانية إن الطائرات المسيرة دمرت “البنية التحتية المدنية فقط” في منطقة خاركيف الشرقية مما أدى إلى إصابة شخص واحد.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقرير القوات الجوية الأوكرانية. ولم تصدر روسيا تعليقا بعد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية يوم أمس الخميس إن الدفاعات الجوية ووحدات متنقلة خاصة باستهداف الطائرات المسيرة أسقطت 11 من بين 17 من تلك الطائرات أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق في البلاد.

وأضافت في بيان أن الطائرات المسيرة، وهي إيرانية الصنع من طراز شاهد، أُسقطت فوق مناطق أوديسا وميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي وفينيتسا بوسط البلاد.

وذكر مسؤولون إقليميون أن الهجوم الروسي ألحق أضرارا بأكثر من 20 منزلا ومبنى تجاريا في مدينة ميكولايف وأصاب منشآت بنية تحتية مدنية في مدينة أوديسا على البحر الأسود في الجنوب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.