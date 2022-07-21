الكرملين: العقوبات القاسية لا تدفع الدول لتغيير مواقفها

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا لن تؤدي إلى تغيير موقفها.

وقال بيسكوف في اتصال مع الصحفيين “حتى أشد العقوبات لم تنجح في دفع الدول لتغيير موقفها”.

لافروف يكشف خطة روسيا

أظهرت تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أهداف الكرملين قد زادت خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

فقد قال لافروف لوكالة الإعلام الروسية أمس الأربعاء إن “المهام” العسكرية الروسية في أوكرانيا باتت تتجاوز منطقة دونباس الشرقية.

وصرح لافروف بأن أهداف روسيا ستتسع أكثر إذا استمر الغرب في تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى مثل أنظمة هيمارس الصاروخية الأمريكية الصنع.

لافروف هو أكبر مسؤول روسي يتحدث صراحة عن أهداف الحرب فيما يتعلق بالأراضي بعد مرور نحو خمسة أشهر من شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو نافيا سعي روسيا لاحتلال أراضي جارتها.

وقال بوتين لاحقا إن هدفه هو نزع السلاح وتخليص أوكرانيا من “النازيين”، وهي توصيفات تعتبرها كييف والغرب ذرائع لشن حرب توسعية استعمارية.

وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية إن الحقائق الجغرافية تغيرت منذ عقد مسؤولون من روسيا وأوكرانيا مفاوضات في تركيا في أواخر مارس آذار لم تحقق أي انفراجة.