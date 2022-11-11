الكرملين: العمل جار لمعالجة عدد من المخاوف الروسية بشأن اتفاق الحبوب

قال الكرملين الجمعة إن العمل جار لمعالجة عدد من المخاوف الروسية بشأن مبادرة الحبوب في البحر الأسود، والتي من المقرر أن ينتهي العمل بها في 19 نوفمبر\تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هناك “تفاهم متبادل” بشأن دعوات روسيا للغرب لإزالة “العقبات” أمام صادراتها من الأسمدة والحبوب.

ومن المقرر أن يجتمع مندوبون من روسيا والأمم المتحدة في جنيف اليوم لمناقشة احتمالات تمديد الاتفاق.

هذا وكانت روسيا قد استأنفت مشاركتها، لكن الرئيس فلاديمير بوتين قال إنه يحتفظ بحق موسكو في الانسحاب مرة أخرى، وقال إنه في حالة الانسحاب، لن تعرقل روسيا شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “خلال الأيام القليلة الماضية، أعتقد أن العالم أصبح يفهم ويقدر أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود… لوقف أزمة الغذاء، ولتخفيض الأسعار والضغوط على الناس في أنحاء العالم، وللحد من مخاطر الجوع والفقر وعدم الاستقرار”.

ويهدف الاتفاق المبرم في يوليو\تموز أيضا إلى تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، وقال غوتيريش إن هناك حاجة لجهود متضافرة للتصدي بشكل عاجل لأزمة سوق الأسمدة العالمية، وحث على الاستغلال الكامل لقدرات التصدير الروسية الضرورية لهذا الغرض.

وأضاف “أسعار الأسمدة المرتفعة تؤثر بالفعل على المزارعين في أنحاء العالم، لا يمكننا أن نسمح للمشاكل العالمية المتعلقة بإمكانية توافر الأسمدة بالتحول إلى نقص غذائي عالمي”.