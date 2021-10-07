الكرملين: اللقاء بين رئيسي روسيا وإيران قد يعقد قبل نهاية العام

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا يستبعد عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قبل نهاية العام.

أضاف ممثل الكرملين، ردا على سؤال من الصحفيين يوم الخميس بشأن احتمال عقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية العام: “لا يمكن استبعاد ذلك بالطبع”.

وفقا له، يتم العمل في هذا المجال، لكن الموعد المحدد سيعتمد على الوضع الوبائي.

وأشار بيسكوف إلى أنه يوجد في الجانبين “تفاهم لضرورة عقد مثل هذا اللقاء، وهناك استعداد لدى الجانبين لعقده والاستعدادات جارية”.

وقال “سيتم من خلال القنوات الدبلوماسية، تحديد الموعد الدقيق لذلك، مع الأخذ في الاعتبار كيفية تطور الوضع الوبائي”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن طهران تأمل في أن يعقد لقاء بين رئيسي روسيا وإيران في المستقبل القريب في أي من العاصمتين.