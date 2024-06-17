الكرملين: المؤتمر السويسري أظهر عدم جدوى إجراء محادثات دون روسيا

قال الكرملين اليوم الاثنين إن المؤتمر الذي استضافته سويسرا حول حرب أوكرانيا لم يسفر عن نتائج تذكر وأظهر عدم جدوى إجراء محادثات دون مشاركة روسيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن نتائج الاجتماع “قريبة من الصفر”.

وأضاف أن روسيا لا تزال مستعدة للمشاركة في محادثات مع أي دول تنوي إجراءها وستواصل إيصال موقفها إلى هذه الدول.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب، لكنه وضع شروطا لأوكرانيا، وهي التخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وسحب قواتها من أربع مناطق تسيطر عليها روسيا، وهي شروط رفضتها كييف باعتبارها بمثابة استسلام.

وفي القمة التي عقدت مطلع الأسبوع في سويسرا، نددت القوى الغربية وحلفاؤها بالغزو الروسي لأوكرانيا لكنها أخفقت في إقناع الدول الكبرى التي تتبنى سياسة عدم الانحياز بالانضمام إلى البيان الختامي للقمة، ولم تظهر أي دولة استعدادها لاستضافة قمة أخرى مماثلة في المستقبل.

وحضرت المحادثات نحو 90 دولة. واستمرت المحادثات يومين في منتجع بجبال الألب السويسرية بناء على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووُصف المؤتمر بأنه “قمة سلام” رغم عدم دعوة موسكو.

وسخرت روسيا من الفعالية. وكان قرار الصين بعدم المشاركة في القمة يضمن إلى حد كبير إخفاقها في تحقيق هدف أوكرانيا المتمثل في إقناع الدول الكبرى من “دول الجنوب” بالانضمام إلى جهود عزل روسيا.

وحضرت البرازيل بصفة “مراقب”. وفي النهاية، امتنعت الهند وإندونيسيا والمكسيك والسعودية وجنوب أفريقيا عن التوقيع على بيان القمة الختامي رغم إغفال بعض القضايا الخلافية في محاولة لكسب دعم أوسع.

ومع ذلك، أتاح المؤتمر لكييف فرصة لإظهار دعم حلفائها الغربيين لها والذي تقول إنها بحاجة إليه لمواصلة قتالها ضد عدو أكبر منها كثيرا.