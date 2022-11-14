الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: المحادثات مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق الحبوب "بناءة"

منذ 56 دقيقة
افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول

مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين، الاثنين، إن المحادثات مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بشأن اتفاق لحماية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية كانت “بناءة إلى حد ما”، مما أحيا الأمل في إمكانية تمديده بسلاسة.

والتقى مسؤولون بارزون من الأمم المتحدة بوفد روسي في جنيف يوم الجمعة لمناقشة شكاوى موسكو بشأن مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والتي رفعت الحصار الروسي عن الموانئ البحرية الأوكرانية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “جرت محادثات مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي كانت بناءة إلى حد ما. لدينا مصلحة في هذا الاتفاق الذي كان أصلا جزءا من آلية الاتفاق برمتها”.

وتطالب روسيا بإمكانية وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية مقابل الموافقة على تمديد اتفاق البحر الأسود المقرر تجديده يوم السبت المقبل. وأشارت موسكو إلى أنها قد تنسحب من الاتفاق إذا لم يتم إحراز تقدم بخصوص هواجسها.

وفي دلالة على تكثيف الاتصالات مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالاتفاق، اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، مع رولان جالاراج، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى روسيا أمس الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنهما ناقشا صفقة البحر الأسود وضرورة ترويج الأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي إنها ستفرج عن 20 ألف طن من الأسمدة الروسية العالقة في ميناء روتردام إلى مالاوي بعد طلب من الأمم المتحدة. ومن المقرر أيضا إرسال شحنات أخرى من الأسمدة الروسية لأفريقيا من إستونيا وبلجيكا كانت تقطعت بها السبل هناك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمير محمد بن سلمان
ولي عهد السعودية يتوجه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة الـ20
قمة كوب27
مسودة لكوب27: صندوق للخسائر والأضرار ضمن خيارات تمويل أخرى
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
غوتيريش يحث مجموعة الـ20 على العمل بشأن المناخ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى