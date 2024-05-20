الكرملين: بوتين اجتمع بسفير إيران وقدم التعازي بوفاة رئيسي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا السفير الإيراني في موسكو لإجراء محادثات بمجرد بدء تواتر الأنباء المثيرة للقلق عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقدم بوتين تعازيه للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الاثنين في وفاة رئيسي، وقال إنه كان صديقا مخلصا لروسيا.

وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.