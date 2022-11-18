الكرملين: بوتين بحث فكرة إقامة "مركز غاز" تركي مع أردوغان

قال الكرملين الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث فكرة إقامة “مركز غاز” تركي مع الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي.

واقترح بوتين فكرة إقامة مركز للغاز أول مرة في أكتوبر\تشرين الأول بوصفها وسيلة لإعادة توجيه الإمدادات من خطوط أنابيب نورد ستريم التي لحقت بها أضرار وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، وهي فكرة دعمها أردوغان.

وقال الكرملين إن الطرفين بحثا أيضا تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي ووفق عليه، وهو اتفاق ساعدت تركيا في التوسط فيه لضمان المرور الآمن لصادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المحاصرة.

وأضاف الكرملين “شدد فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان على أهمية التنفيذ الشامل والتام لاتفاق (الحزمة) هذا”.

هذا وقال الكرملين في وقت سابق من يوم الجمعة 18\11\2022 إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديهما أي خطط حاليا للقاء، بعد أن قال نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو لا تستبعد عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين.

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “أمر عقد قمة غير مطروح حاليا”.