الكرملين: بوتين سيزور الإمارات والسعودية خلال الأيام المقبلة

ذكر الكرملين الثلاثاء أن تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها مجموعة أوبك+ سيستغرق بعض الوقت، كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الإمارات والسعودية غدا الأربعاء 6\12\2023.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين سيستضيف أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو الخميس 7\12\2023.

وتتعاون روسيا مع الدول الثلاث الأعضاء في مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط، والتي أعلنت الأسبوع الماضي عن تخفيضات طوعية جديدة في الإنتاج استقبلتها سوق النفط بتشكك إزاء إمكان تنفيذها بالكامل.

وانخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بعد إعلان أوبك+، لكن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت الثلاثاء.

وقال بيسكوف “الحقيقة هي أن هناك عناصر جمود في سوق النفط، فهي كبيرة وثقيلة للغاية. لذلك، يتأخر السريان في بعض الأحيان. ومن ثم، سيستمر التنسيق”.

وردا على سؤال بخصوص ما إن كان بوتين سيناقش التحركات المنسقة المحتملة في أسواق النفط العالمية خلال زيارته، قال بيسكوف “هذه المحادثات تعقد في إطار مجموعة أوبك+، لكن التعاون في هذا الأمر على جدول الأعمال دائما”.

وبشكل منفصل، قال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن التعاون السعودي الروسي داخل أوبك+ “مثمر”.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن أوشاكوف قوله “التنسيق الروسي السعودي الوثيق جدا بهذا الشكل ضمان على الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية”.

وأكد الكرملين لاحقا أن بوتين سيجري محادثات مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بشأن التعاون داخل أوبك+.

وأقام بوتين والأمير محمد بن سلمان روابط وثيقة واضطلعا بدور محوري في اتفاق 2016 الذي تشكلت بموجبه مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا.

تخفيضات الإنتاج

تأتي الزيارة بعد اتفاق أوبك+ يوم الخميس الماضي على تخفيضات إضافية طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا، بما يشمل تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا.

وبعيدا عن قضايا الطاقة، يحرص بوتين على الاهتمام بدول الخليج في إطار مساعيه لبناء تحالفات عالمية مع دول غير غربية وإظهار ما يقول إنه فشل الولايات المتحدة وحلفائها في عزل روسيا بفرض عقوبات عليها بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف إن بوتين سيبحث خلال الزيارة أيضا “العملية العسكرية الخاصة” التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.

وتستضيف دبي حاليا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28). لكن ممثلا لروسيا في (كوب28) قال لرويترز إن بوتين سيتوجه إلى أبوظبي، لا إلى دبي، ولن يشارك في القمة.

وقال بيسكوف إن جدول أعمال زيارة رئيسي إلى موسكو يوم الخميس من المرجح أن يشمل قضايا إقليمية بما في ذلك الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتدعم إيران حركة حماس، في حين أثارت روسيا غضب إسرائيل باستضافة وفد من حماس في موسكو.