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الكرملين: بوتين سيناقش إنشاء مركز للغاز خلال زيارته لتركيا

منذ 7 دقائق
الكرملين

الكرملين

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صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة إنشاء مركز للغاز مع مسؤولين أتراك خلال زيارة مرتقبة لتركيا. بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وقال مسؤول تركي لرويترز الشهر الماضي إن زيارة بوتين لتركيا من المتوقع أن تكون في 12 فبراير شباط.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طرح في أكتوبر 2022، فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، حيث يمكن إعادة توجيه حجم العبور المفقود عبر “التيار الشمالي”، وتقول السلطات التركية إن البنية التحتية في البلاد جاهزة تقريباً لتنفيذ مشروع مركز الغاز، لكن هناك حاجة إلى تعديل بعض التعديلات القانونية.

    المصدر :
  • رويترز

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