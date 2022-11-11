الكرملين: بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة في قمة مجموعة العشرين

قال الكرملين الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة في قمة مجموعة العشرين عبر رابط فيديو.

وردا على سؤال عن سبب عدم حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في بالي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ذلك يرجع لجدول أعمال بوتين والحاجة إلى البقاء في روسيا.

وفي وقت سابق قال الكرملين إن العمل جار لمعالجة عدد من المخاوف الروسية بشأن مبادرة الحبوب في البحر الأسود، والتي من المقرر أن ينتهي العمل بها في 19 نوفمبر\تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هناك “تفاهم متبادل” بشأن دعوات روسيا للغرب لإزالة “العقبات” أمام صادراتها من الأسمدة والحبوب.

ومن المقرر أن يجتمع مندوبون من روسيا والأمم المتحدة في جنيف اليوم لمناقشة احتمالات تمديد الاتفاق.