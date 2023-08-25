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الكرملين: بوتين لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند شخصياً

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس

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قال الكرملين الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر\أيلول المقبل شخصيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين بشدة. وهذا يعني أنه يواجه خطر الاعتقال عند سفره إلى الخارج.

وحضر الرئيس الروسي هذا الأسبوع اجتماعا لقادة مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة في جنوب أفريقيا عبر رابط فيديو.

كما وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق من يوم الجمعة 25\8\2023 إن هناك “تفاهما” على عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والروسي قريبا.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تركيا هذا الشهر لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

ولم يذكر بيسكوف، الذي كان يتحدث للصحفيين، المكان المتوقع للاجتماع.

    المصدر :
  • رويترز

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