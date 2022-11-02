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الكرملين: بوتين لم يتخذ بعد قرارا بشأن ترشيح نفسه لولاية جديدة

منذ ساعة واحدة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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كشفت مصادر روسية رسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قرارا بشأن ترشيح نفسه لولاية جديدة.

فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرارا فيما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة أم لا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الإخبارية الروسية.

يشار إلى أن ولاية فلاديمير بوتين الحالية تنتهي في العام 2024، بعد أن تم تمديدها من 4 إلى 6 سنوات.

يذكر انه في 31 ديسمبر 1999، أصبح بوتين رئيسا بالإنابة، في أعقاب استقالة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين، وفي 26 مارس عام 2000، تم انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لجمهورية روسيا الاتحادية للمرة الأولى.

وأعيد انتخاب بوتين في 14 مارس 2004 بعد حصوله على 71.3 في المئة من أصوات الناخبين الروس.

    المصدر :
  • وكالات

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