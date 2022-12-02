الكرملين: بوتين منفتح على المفاوضات مع اميركا.. ولكن!

قال الكرملين الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على المفاوضات من أجل تأمين مصالح روسيا، لكن إيجاد أساس متبادل للمحادثات صعب لأن الولايات المتحدة لا تعترف “بالأراضي الجديدة” في أوكرانيا التي تقول موسكو إنها تابعة لها.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس 1\12\2022، أنه ليس لديه خطط فورية للاتصال ببوتين لكنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي إذا أبدى رغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن إنه لن يفعل ذلك إلا بالتشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الأميركي بلينكن، الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال على اتصال مع روسيا، مشيرا إلى وجود “مواضيع مهمة نحتاج إلى الحديث عنها”، وقال بلينكن في مقابلة على قناة “فرنسا 2” التلفزيونية: “نعم، لدينا اتصالات مع روسيا هناك مواضيع مهمة نحتاج للتحدث عنها”.