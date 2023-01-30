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الكرملين: بوتين ناقش مع الأمير محمد بن سلمان التعاون في التجارة والطاقة

منذ 38 دقيقة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين 30\1\2023.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين، لبحث التعاون داخل مجموعة “أوبك +” للدول المنتجة للنفط من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النفط.

وأضاف الكرملين أن بوتين ناقش مع الأمير محمد بن سلمان التعاون في التجارة والطاقة.

ويضم تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا، نحو 23 دولة مصدرة للنفط، منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف ضمان استقرار أسواق النفط.

الجدير بالذكر أن خمسة مصادر في أوبك+ قالت الأسبوع الماضي، إنه من المرجح أن تصادق اللجنة الوزارية في المجموعة على سياسة إنتاج النفط الحالية عندما تجتمع الأسبوع المقبل، في وقت تشهد السوق توازنا بين الآمال في انتعاش الطلب الصيني الذي يقود ارتفاع أسعار النفط، والمخاوف الاقتصادية.

يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون مجتمعين باسم “أوبك+”، في 1 فبراير المقبل.

ويمكن للجنة، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، الدعوة إلى اجتماع أوبك+ الكامل.

وقال مصدر في أوبك+: “لا أتوقع تغييرات”.

    المصدر :
  • العربية

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