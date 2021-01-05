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الكرملين: بوتين وميركل يبحثان مواجهة كورونا بـ”لقاح مشترك”

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 4:34 مساءً
فلاديمير بوتين وأنغيلا ميركل

فلاديمير بوتين وأنغيلا ميركل

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قال الكرملين ، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتمال “إنتاج مشترك للقاح” مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الكرملين، في بيان، أن بوتين وميركل ناقشا خلال محادثة هاتفية “مسائل التعاون في مكافحة جائحة كوفيد-19” مع “التركيز على الاحتمالات الممكنة لإنتاج مشترك للقاح”.

وأضاف: “تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن بين وزارتي الصحة وهيئات أخرى مختصة في البلدين”.

ولاقى اللقاح الروسي الذي أطلق عليه “سبوتنيك-في”، نسبة إلى أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفيتي في 1957، تشكيكا على الصعيد الدولي، إذ اعتبر الإعلان عنه متسرعا، منذ أغسطس/آب حتى قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على عدد كبير من الناس، ونشر النتائج العلمية.

وبدأ تطعيم المواطنين الروس بلقاح “سبوتنيك-في” اعتبارا من مطلع ديسمبر/كانون الأول، وتم إرسال كميات منه إلى بيلاروسيا وصربيا والأرجنتين، لكن موسكو أقرت بأن ليس لديها الموارد الضرورية لإنتاج الكميات اللازمة بسرعة.

وأسهمت الهند في إنتاج 100 مليون جرعة من “سبوتنيك-في” كما تم توقيع شراكات مع البرازيل والصين وكوريا الجنوبية.

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