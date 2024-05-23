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الكرملين: بوتين يجري محادثات مع لوكاشينكو في روسيا البيضاء

منذ 54 دقيقة
الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات موسعة مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في مينسك يومي الخميس والجمعة.

وروسيا وروسيا البيضاء حليفتان وثيقتان، ومن المقرر أن تشارك مينسك في تدريبات هذا الشهر تهدف إلى محاكاة الاستعداد لإطلاق أسلحة نووية تكتيكية.

وعرضت مينسك تقديم دعم لوجستي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا التي دخلتها القوات الروسية من أراضي روسيا البيضاء في بداية الغزو في فبراير شباط 2022.

على نحو منفصل، ذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء اليوم الخميس أن لوكاشينكو عين بافيل مورافيكو رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة للجيش.

    المصدر :
  • رويترز

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