الكرملين: تبادل السجناء مع اميركا لا يعتبر خطوة نحو تحسن العلاقات

ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية نقلا عن الكرملين الجمعة، أن صفقة تبادل السجناء التي شملت مورد السلاح الروسي فيكتور بوت ونجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر لا ينبغي أن تعتبر خطوة نحو تحسن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن العلاقات بين البلدين لا تزال “في حالة مؤسفة”.

هذا وبعد البيان السعودي الإماراتي الذي أعلن نجاح الوساطة التي قادها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتبادل مسجونين بين واشنطن وموسكو، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس 8\12\2022، أنّ لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ شباط/فبراير، صارت “في أمان” و”في طريقها” إلى الولايات المتحدة بعد تبادل سجناء مع موسكو.

بايدن قال عبر تويتر “قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر.. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة”.

فيما أقر بايدن بفشل واشنطن في تحرير السجين بول ويلن المسجون في روسيا على عكس لاعبة كرة السلة بريتني غراينر، لكنه تعهد بعدم التخلي أبدا عن مساعي الإفراج عنه.