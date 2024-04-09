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الكرملين: تخطيط للقاء بين بوتين وشي دون تحديد موعد

منذ 36 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء 9نيسان/أبريل الجاري، أن هناك خططا للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة من المحتمل أن يجريها بوتين إلى بكين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال يتعلق بزيارة محتملة لبوتين إلى الصين إنه يمكن اعتبار زيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى بكين تحضيرا “لتواصل مقبل على أعلى المستويات”.

وأضاف للصحفيين “في الواقع، صور التواصل هذه مخطط لها وهناك إدراك لأهميتها، بالنظر إلى المستوى العالي للعلاقات الودية بين روسيا الاتحادية والصين”.

وتابع “لكننا ما زلنا نعتبر أنه من السابق لأوانه تحديد أي أطر زمنية. وسنبلغكم بكل شيء بمجرد أن نكون مستعدين”.

وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن بوتين سيسافر إلى الصين في مايو أيار لإجراء محادثات مع شي فيما قد تكون أول رحلة خارجية لبوتين خلال فترته الرئاسية الجديدة.

    المصدر :
  • رويترز

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