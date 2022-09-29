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الكرملين: تسرب الغاز في نورد ستريم يبدو "عملا إرهابيا"

منذ 7 دقائق
ديمتري بيسكوف

ديمتري بيسكوف

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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الخميس، إن الحوادث في خطي أنابيب للغاز يمتدان تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا تبدو “عملا إرهابيا” وتتطلب التحقيق بالتعاون مع عدد من الدول.

ويحقق الاتحاد الأوروبي في تسريبات كبيرة في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، التابعين لشركة جازبروم الروسية وقال إنه يشتبه في حدوث عمل تخريبي.

وذكرت محطة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن مسؤولين أمنيين أوروبيين رصدوا سفنا وغواصات تابعة للبحرية الروسية ليس ببعيد عن مواقع التسريب في نورد ستريم.

وردا على طلب للتعليق على تقرير سي.إن.إن، قال بيسكوف إنه كان هناك وجود أكبر بكثير لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

من جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، حادثة خطوط “التيار الشمالي” وقعت في منطقة تسيطر عليها المخابرات الأميركية.

المخابرات الأميركية

وقالت في تصريحات لبرنامج محلي: “الحادث وقع في المنطقة التجارية والاقتصادية للدنمارك والسويد، المنضمتين للناتو والممتلئتين بالأسلحة الأميركية”.

كما أضافت: “هذه البلدان تسيطر عليها أجهزة المخابرات الأميركية بالكامل، وتقع بالتأكيد تحت سيطرة أجهزة المخابرات الأميركية، التي تتحكم بشكل كامل في الوضع هناك”.

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