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الكرملين:‭ ‬تصريحات الغرب عن استخدام محتمل للأسلحة النووية "استفزازية"

منذ 10 دقائق
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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قال الكرملين، الأربعاء، إن تصريحات الزعماء الغربيين عن استخدام محتمل للأسلحة النووية هي تصريحات ضارة واستفزازية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “نعبر عن أسفنا لحديث قادة الدول الغربية عن الأسلحة النووية كل يوم”، واصفا الأمر بأنه “استفزازي”.

وأعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، أن الحلف مستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، مؤكدًا أن النصر مستحيل في الحرب النووية.

وأوضح في تصريحات لها، أن روسيا تقوم بأكبر تصعيد منذ بداية حربها على أوكرانيا،وأنه جاري بحث كيفية تقديم مزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي أولوية قصوى للحلفاء.

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، جميع الدول الأعضاء بالاتحاد إلى تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وخاصة الدبابات.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه رفض إجراءات بوتين غير المقبولة في روسيا، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وإنسانيا عقب “الضربات الروسية.

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