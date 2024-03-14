الكرملين: تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية لا تشكل تهديداً باستخدامها

قال الكرملين الخميس إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية بشأن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدا باستخدامها.

قال بوتين للغرب أمس الأربعاء 13\3\2024 إن روسيا مستعدة من الناحية الفنية لحرب نووية وأنه إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا فإن ذلك سيعتبر ذلك تصعيدا كبيرا للصراع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم إن بوتين كان يجيب فقط على أسئلة أحد الصحفيين ويعيد التأكيد على الظروف المعروفة جيدا التي ستضطر فيها روسيا نظريا إلى استخدام الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق، إن روسيا لا تزال في حالة استعداد قتالي ومستعدة تماما لحرب نووية، لكن ليس “كل شيء يدفع باتجاهها” في الوقت الحاضر.

وأضاف في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية إن روسيا ستكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت سيادتها للتهديد.

وقال بوتين لتلفزيون روسيا-1 ووكالة الإعلام الروسية ردا على سؤال عما إذا كانت البلاد مستعدة حقا لحرب نووية “من وجهة نظر عسكرية فنية نحن بالطبع مستعدون”.