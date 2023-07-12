الكرملين: تقديم ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا سيكون خطأ فادحا

أشار الكرملين، اليوم الأربعاء، الى أن الضمانات الأمنية التي يعتزم الغرب تقديمها لأوكرانيا ستكون خطأ فادحا من شأنه أن يؤثر على أمن روسيا ويُعَرِض أوروبا لمخاطر أكبر لسنوات عديدة قادمة.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تعلن دول مجموعة السبع اليوم الأربعاء إطار عمل دولي سيمهد الطريق لتقديم ضمانات أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا وردع أي عدوان مستقبلي.

وتقول موسكو إن تعزيز أمنها في مواجهة ما تصفه بأنه حلف شمال أطلسي يتوسع باستمرار وأوكرانيا مسلحة معادية لها كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتها العام الماضي إلى شن ما تسميه “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الضمانات الأمنية المقترحة لأوكرانيا خطأ ستضطر موسكو إلى أخذه في الحسبان في صنع قرارتها المستقبلية.

وتابع للصحفيين “نعتبر هذه الخطوة خطأ فادح وربما خطير للغاية”.

وأردف قائلا “لأنه بتقديم أي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ستتجاهل هذه الدول المبدأ الدولي الذي يقول إن الأمن غير قابل للتجزئة. وبتقديم ضمانات لأوكرانيا فإنها ستؤثر على أمن روسيا الاتحادية”.

وأوضح بيسكوف أنه من المستحيل لروسيا أن تتسامح مع أي شيء يهدد أمنها الخاص، معبرا عن أمله في أن يدرك السياسيون في الغرب المخاطر المرتبطة بتقديم بهذه الضمانات لأوكرانيا.