الكرملين: تقرير كييف بشأن سعي فاغنر للإستيلاء على أجهزة نووية غير صحيح

نفى الكرملين اليوم الأربعاء تأكيدا من المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن عناصر من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة كانوا يعتزمون الاستيلاء على أدوات ومعدات نووية خلال التمرد الفاشل في يونيو حزيران.

وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف قال إن مقاتلي فاجنر وصلوا إلى قاعدة نووية، تعرف باسم فورونيج 45، في محاولة للحصول على أدوات ومعدات نووية صغيرة تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكرملين لا تتوافر لديه مثل هذه المعلومات، مضيفا أن ما تردد من تأكيدات بهذا الشأن معلومات مضللة على ما يبدو.