الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: تقرير كييف بشأن سعي فاغنر للإستيلاء على أجهزة نووية غير صحيح

منذ 11 دقيقة
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

نفى الكرملين اليوم الأربعاء تأكيدا من المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن عناصر من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة كانوا يعتزمون الاستيلاء على أدوات ومعدات نووية خلال التمرد الفاشل في يونيو حزيران.

وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف قال إن مقاتلي فاجنر وصلوا إلى قاعدة نووية، تعرف باسم فورونيج 45، في محاولة للحصول على أدوات ومعدات نووية صغيرة تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكرملين لا تتوافر لديه مثل هذه المعلومات، مضيفا أن ما تردد من تأكيدات بهذا الشأن معلومات مضللة على ما يبدو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الباكستاني
مقتل أربعة جنود في هجوم على قاعدة عسكرية في باكستان
مجموعة الدول السبع
في رسالة لروسيا.. مجموعة السبع تعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا
مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان وافق على قرار جديد بشأن الكراهية الدينية

الأكثر قراءة

العنف - تعبيرية
فيديو مروّع لتعرّض أطفال للضرب في إحدى الحضانات.. والتحقيق بدأ
علماء آثار عثروا على معبد تحت الأرض فيه باب يؤدي إلى العالم السفلي
تحت أنقاض مدينة قديمة.. اكتشاف "بوابة" للعالم السفلي!
من أحد مجالس العزاء
فيديو "خطير" يكشف أسرار جماعة القربان.. يؤلّهون الإمام علي وينتحرون عراة!