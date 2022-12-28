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الكرملين: خطط السلام مع أوكرانيا يجب ان تتضمن الاعتراف بالمناطق الأربع إلى روسيا

منذ دقيقتين
الكرملين

الكرملين

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أعلن الكرملين الأربعاء رفضه خطة سلام مؤلفة من عشر نقاط وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلا، إن مقترحات إنهاء الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار ما أسماها “حقائق اليوم” فيما يتعلق بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إليها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام في أوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم فيما يتعلق بالأراضي الروسية مع انضمام أربع مناطق إلى روسيا، والخطط التي لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن تكون سلمية”.

وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية في سبتمبر\أيلول، بعد استفتاءات أدانتها أوكرانيا والدول الغربية، ولا تفرض روسيا سيطرتها الكاملة على أي من المناطق الأربع.

ويروج زيلينسكي لخطة السلام، التي أعلن عنها لأول مرة في نوفمبر\تشرين الثاني، حيث ناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرين وحث زعماء العالم على عقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة.

وتدعو الخطة إلى سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا مما يعني تخلي روسيا عن المناطق الأربع التي أعلنت ضمها إلى جانب شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو عام 2014.

وقال الكرملين مرارا إنه مستعد للدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا لكنه لا يرى أي استعداد للتفاوض من جانب كييف.

    المصدر :
  • رويترز

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