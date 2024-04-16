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الكرملين: رئيسي أبلغ بوتين عبر الهاتف أن إيران لا تريد التصعيد

منذ 11 دقيقة
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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قال الكرملين الثلاثاء إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان محدودا وأن الجمهورية الإسلامية لا تريد التصعيد.

وأضاف الكرملين أن بوتين عبر عن أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس وبالتالي عدم الانزلاق نحو مواجهة قد تكون لها “عواقب كارثية على المنطقة بأكملها”.

وفيما قال مسؤول إسرائيلي الثلاثاء 16\4\2024، إن حكومة إسرائيل تستعد لعقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة الخيارات المتاحة للرد على الهجوم الإيراني الأخير.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث يعكف المسؤولون الإسرائيليون على وضع استراتيجية فعالة للتعامل مع التهديدات الأمنية المستمرة.

وذكر المسؤول أنه لم يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تجتمع فيها المجموعة المعنية باتخاذ القرارات منذ أن أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل مساء السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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