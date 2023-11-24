الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 24 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: رغبة حلف الأطلسي في إقامة منطقة "شنجن عسكرية" في أوروبا تزيد التوتر

منذ 14 دقيقة
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين الجمعة إن رغبة حلف شمال الأطلسي في وجود منطقة عسكرية في أوروبا ماثلة لمنطقة “شنجن” للسماح بتنقل وتحرك قوات الحلف المسلحة بحرية في أنحاء أوروبا للتصدي لروسيا زادت من التوتر وتعتبر مدعاة للقلق.

وشنجن منطقة تضم دول الاتحاد الأوروبي وتسمح لمواطني الدول الأعضاء بالسفر داخل المنطقة بحرية دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو الحصول على تأشيرة.

وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك قائد القيادة اللوجستية لحلف شمال الأطلسي لرويترز في مقابلة نشرت أمس الخميس 23\11\2023 إنه يريد أن تقام مثل تلك المنطقة.

وأضاف أنه قلق من أن الكثير من الإجراءات الروتينية في أنحاء أوروبا تعرقل تحركات القوات وهي مشكلة قد تتسبب في تأخيرات كبيرة فيها إذا اندلع صراع مع روسيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا سترد على ذلك إذا صار المقترح واقعا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

القصف على قطاع غزة
غزة تحت النار
بوليتيكو: غزة أشبه بسطح القمر غير صالحة للسكن
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
رئيس وزراء بريطانيا: مستويات الهجرة مرتفعة للغاية ويجب أن تنخفض
بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
استطلاع لمعاريف الإسرائيلية: حزب الليكود الحاكم سيفقد نحو نصف قوته الانتخابية

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
بعد تصريحاته الأخيرة عن النبي محمد.. ماذا حصل للمسؤول الأسبق بإدارة أوباما ؟
خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز