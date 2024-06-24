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الكرملين: روسيا تجري تحديثا لعقيدتها النووية

منذ 41 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين 24 حزيران/يونيو 2024، نقلا عن تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، شرعت في تحديث عقيدتها النووية.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي “الرئيس بوتين قال إن العمل جار لجعل العقيدة تتماشى مع الوقائع الحالية”.

وكان رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي أندريه كارتابولوف قد قال أمس الأحد إن روسيا قد تقلص الوقت المحدد في السياسة الرسمية لاتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية إذا ارتأت تزايدا في التهديدات التي تواجهها.

وقال بوتين الشهر الماضي إن روسيا قد تغير عقيدتها النووية الرسمية التي تحدد الشروط التي يمكن بموجبها استخدام مثل هذه الأسلحة.

وأثارت الحرب في أوكرانيا أكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

    المصدر :
  • رويترز

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