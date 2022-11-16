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الكرملين نرى "بعض التقدم" بشأن اتفاق تصدير الحبوب

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2022 1:15 مساءً
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين الأربعاء إن روسيا ترى “بعض التقدم” نحو الاستجابة لمطالبها بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي لم تلتزم بعد بتمديد العمل به بعد التاريخ المحدد لانتهائه وهو 19 نوفمبر\تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يمكن أن يجريا محادثات في غضون ساعات بشأن الأمر إذا تبين أن هناك ضرورة لذلك.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله الأربعاء، إن بلاده أبدت تأييدها لتمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في قمة مجموعة العشرين بشرط وضع ضوابط للإمدادات للدول المحتاجة.

    المصدر :
  • رويترز

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