الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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الكرملين: روسيا تعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

منذ 22 ثانية
اتفاق حبوب البحر الأسود يواجه المزيد من التحديات

اتفاق حبوب البحر الأسود يواجه المزيد من التحديات

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أشار الكرملين، اليوم الإثنين، إلى أنّ “روسيا علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، قولها إنّ “روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميًا بأنّها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود”.

يهدف الإتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في تموز/يوليو الماضي إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية، بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الصراع الروسي الأوكراني يمنعها.

وتم تمديد الإتفاق مرات عدة، إلاّ أنّ أجله يحل اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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