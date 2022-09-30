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الكرملين: روسيا ستضم "بحكم القانون" أجزاء من أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين الجمعة إنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق أوكرانية توشك روسيا على ضمها أعمالا عدوانية ضد روسيا نفسها.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن روسيا ستضم “بحكم القانون” أجزاء من أوكرانيا لا تخضع لسيطرة القوات الروسية ضمن تحركاتها لضم أربع مناطق في أوكرانيا.

وتتجه روسيا لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا بعد إجراء ما أسمته استفتاءات في المناطق المحتلة بأوكرانيا.

وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي.

هذا ويستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة مراسم لضم أربع مناطق أوكرانية، في وقت دعا فيه نظيره الأوكراني إلى التصدي لبوتين إذا أرادت روسيا تجنب العواقب الأكثر ضررا للحرب.

وأثار ضم روسيا المتوقع لمناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تحتلها في أوكرانيا استنكارا واسعا من الغرب، ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمر بأنه “تصعيد خطير” من شأنه أن يقوض آفاق السلام.

    المصدر :
  • رويترز

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