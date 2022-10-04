الكرملين: روسيا لن تشارك في أحاديث الغرب النووية

قال الكرملين، الثلاثاء، إنه لا يريد المشاركة في الأحاديث النووية التي تطلقها القوى الغربية والمؤسسات الإعلامية، وذلك عندما سئل عن تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن روسيا تستعد لإظهار استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية في صراعها مع أوكرانيا.

وذكرت صحيفة تايمز أمس الاثنين أن حلف شمال الأطلسي حذر الأعضاء من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري تجربة نووية على حدود أوكرانيا.

وردا على سؤال بشأن تقرير الصحيفة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لا تريد المشاركة فيما وصفه بأنه “حديث نووي” غربي.

ومع تعرض الجيش الروسي لانتكاسات في أوكرانيا، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام “جميع الوسائل” المتاحة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع نووي لأول مرة منذ عام 1945.

فالحرب النووية المحتملة، أصبحت هي محور الأحاديث والنقاشات في جميع الأوساط السياسية، خاصة بعد التطورات الأخيرة على الساحة الروسية الأوكرانية، وبعد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحته النووية.

فقد أثارت تهديدات الرئيس بوتين قلق ملايين الأشخاص حول العالم، بينما وصفها بعض الخبراء والمحللين بأنها مجرد “خدعة”، ومحاولة يائسة من بوتين لتخويف خصومه، بعد تكبد قواته خسائر كبيرة في أوكرانيا.