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الكرملين: روسيا ليست "طرفا" في العملية الأمنية التي أطلقتها أمريكا بالبحر الأحمر

منذ 14 دقيقة
روسيا

روسيا

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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تشارك في العملية التي أطلقتها الولايات المتحدة في مسعى لضمان الأمن في البحر الأحمر.

وأعلن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية أمنية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر في أعقاب شن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة على سفن.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف “لا نشارك في العملية”.

وذكر أوستن أن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.

وأكد المتمردون الحوثيون على أنهم “لن يوقفوا” عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر على الرغم من تشكيل الولايات المتحدة تحالفا دوليا للتصدي لها في الممر الملاحي الدولي.

وقال المسؤول الحوثي محمد البخيتي على منصة “إكس”: “حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف”.

كما هدد المتحدث الحوثي بتصعيد الصراع، وشدد على أن أميركا تحمل عواقب ذلك، مشيرا إلى أن “عمليات اليمن البحرية هدفها مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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