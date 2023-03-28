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الكرملين: سنواصل المطالبة بالتحقيق في انفجارات نورد ستريم

منذ 4 دقائق
صورة تظهر تسربًا من خط أنابيب نورد ستريم 2 في بحر البلطيق

صورة تظهر تسربًا من خط أنابيب نورد ستريم 2 في بحر البلطيق

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قال الكرملين، الثلاثاء، إنه سيواصل المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب غاز نورد ستريم المارة تحت بحر البلطيق العام الماضي، بعد الإخفاق في حشد دعم لإجراء تحقيق في الأمم المتحدة.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الجميع ينبغي أن يكونوا مهتمين بإجراء تحقيق حيادي من أجل كشف الجناة.

وأضاف خلال إفادة صحفية يومية “سنفعل كل ما بوسعنا لمواصلة الإصرار على فتح تحقيق دولي”، لكنه لم يتطرق لخطوات موسكو المقبلة.

وفشلت روسيا أمس الاثنين في إقناع مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل في الانفجارات التي وقعت في سبتمبر أيلول وتسببت في تصدعات في خطوط نورد ستريم الواصلة بين روسيا وألمانيا وتسرب الغاز إلى البلطيق.

وقال بيسكوف إن روسيا “تأسف” لما آل إليه الأمر في الأمم المتحدة.

وأضاف “نعتقد أن الجميع ينبغي أن يكونوا مهتمين بإجراء تحقيق موضوعي بمشاركة كافة الأطراف المعنية، كل من يمكنهم إلقاء الضوء على من خطط ونفذ هذا العمل الإرهابي”.

    المصدر :
  • رويترز

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